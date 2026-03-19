Порт Саудовской Аравии Янбу возобновил загрузку нефти - Reuters

Загрузка нефти Саудовской Аравии в порту Красного моря Янбу возобновилась после короткой остановки, что вызвало скачок цен на нефть. Об этом Reuters сообщили в четверг два источника, пишет УНН.

Загрузка была остановлена после эвакуации персонала, сообщил один из источников, после того, как в четверг на нефтеперерабатывающем заводе SAMREF компании Saudi Aramco в порту разбился беспилотник.

Отмечается, что влияние на завод было минимальным, но ущерб все еще оценивается.

Aramco, крупнейший в мире экспортер нефти, пытается нарастить экспорт сырой нефти через Янбу, чтобы компенсировать перебои в поставках через Ормузский пролив, при этом ожидается, что объемы загрузок в марте достигнут рекордных показателей. Большинство грузов направляется в Азию.

Ранее Иран предупреждал, что завод SAMREF может быть атакован в ответ на атаку Израиля на его газовое месторождение South Pars, что стало значительным эскалационным шагом в войне с США и Израилем.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило в четверг о перехвате иранской ракеты, нацеленной на стратегический нефтяной порт Янбу - один из двух основных экспортных пунктов для нефти из региона на фоне иранской блокады Ормузского пролива, как и о дроновой атаке на НПЗ SAMREF.