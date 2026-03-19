$43.900.0550.520.11
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1.2м/с
71%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Дональд Трамп
Александр Сырский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"Video15:27 • 3924 просмотра
Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве14:00 • 7716 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 39076 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 28122 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 47364 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)

Порт Саудовской Аравии Янбу возобновил загрузку нефти - Reuters

Киев • УНН

 • 2304 просмотра

Загрузка нефти в Саудовской Аравии возобновлена после эвакуации персонала из-за падения дрона. Повреждения завода SAMREF оцениваются как минимальные.

Загрузка нефти Саудовской Аравии в порту Красного моря Янбу возобновилась после короткой остановки, что вызвало скачок цен на нефть. Об этом Reuters сообщили в четверг два источника, пишет УНН.

Детали

Загрузка была остановлена после эвакуации персонала, сообщил один из источников, после того, как в четверг на нефтеперерабатывающем заводе SAMREF компании Saudi Aramco в порту разбился беспилотник.

Отмечается, что влияние на завод было минимальным, но ущерб все еще оценивается.

Aramco, крупнейший в мире экспортер нефти, пытается нарастить экспорт сырой нефти через Янбу, чтобы компенсировать перебои в поставках через Ормузский пролив, при этом ожидается, что объемы загрузок в марте достигнут рекордных показателей. Большинство грузов направляется в Азию.

Ранее Иран предупреждал, что завод SAMREF может быть атакован в ответ на атаку Израиля на его газовое месторождение South Pars, что стало значительным эскалационным шагом в войне с США и Израилем.

Напомним

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило в четверг о перехвате иранской ракеты, нацеленной на стратегический нефтяной порт Янбу - один из двух основных экспортных пунктов для нефти из региона на фоне иранской блокады Ормузского пролива, как и о дроновой атаке на НПЗ SAMREF.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Кибератака
Техника
Энергетика