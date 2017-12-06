Порошенко: в оперативном резерве ВСУ находится более 135 тыс. человек

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 88227 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 59940 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108642 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109972 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128850 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106081 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107828 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113165 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117397 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Порошенко: в оперативном резерве ВСУ находится более 135 тыс. человек

Порошенко: в оперативном резерве ВСУ находится более 135 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 9513 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На сегодня в оперативном резерве Вооруженных сил Украины находится более 135 тысяч военных. Об этом во время выступления по случаю дня ВСУ сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"В оперативном резерве находится более 135 тысяч военных. Это те военные, которые уже прошли передовую", - заявил П.Порошенко.

Кроме того, Президент сообщил, что за последние 2 года более 100 тысяч человек вступили в контрактную армию Украины. Около 70 тысяч человек подписали контракт в прошлом году и около 30 тысяч этого.

Как сообщал УНН, 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил Украины.

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