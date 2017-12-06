Порошенко: в оперативном резерве ВСУ находится более 135 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На сегодня в оперативном резерве Вооруженных сил Украины находится более 135 тысяч военных. Об этом во время выступления по случаю дня ВСУ сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"В оперативном резерве находится более 135 тысяч военных. Это те военные, которые уже прошли передовую", - заявил П.Порошенко.
Кроме того, Президент сообщил, что за последние 2 года более 100 тысяч человек вступили в контрактную армию Украины. Около 70 тысяч человек подписали контракт в прошлом году и около 30 тысяч этого.
Как сообщал УНН, 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил Украины.