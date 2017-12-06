Порошенко: в оперативном резерве ВСУ находится более 135 тыс. человек

"В оперативном резерве находится более 135 тысяч военных. Это те военные, которые уже прошли передовую", - заявил П.Порошенко.

Кроме того, Президент сообщил, что за последние 2 года более 100 тысяч человек вступили в контрактную армию Украины. Около 70 тысяч человек подписали контракт в прошлом году и около 30 тысяч этого.

Как сообщал УНН, 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил Украины.