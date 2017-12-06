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Порошенко: в оперативному резерві ЗСУ перебуває більше 135 тис. осіб

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 • 9513 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. На сьогодні в оперативному резерві Збройних сил України перебуває більше 135 тисяч військових. Про це під час виступу з нагоди дня ЗСУ повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"В оперативному резерві знаходиться більше 135 тисяч військових. Це ті військові, що вже пройшли передову", - заявив П.Порошенко.

Крім того, Президент повідомив, що за останні 2 роки більше 100 тисяч осіб вступили до контрактної армії України. Близько 70 тисяч осіб підписали контракт минулого року і близько 30 тисяч цього.

Як повідомляв УНН, 6 грудня Україна відзначає День Збройних сил України.

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