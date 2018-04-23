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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко назначил стипендии выдающимся спортсменам и тренерам по олимпийским видам спорта

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил стипендии выдающимся украинским спортсменам и тренерам, которые достигли значительных успехов в олимпийских видах спорта. Об этом сообщается на официальном сайте Президента, передает УНН.

Порошенко назначил стипендии выдающимся спортсменам и тренерам по олимпийским видам спорта

“Стипендия, в частности предназначена бронзовому призеру чемпионата Европы 2017 года с велосипедного спорта Любови Басовой и ее тренеру Сергею Базину, а также нескольким украинским тренерам и спортсменам, которые одержали победу на чемпионате Европы 2017 года с тхэквондо, другим украинским спортсменам и тренерам”, — говорится в сообщении.

Напомним, юниорская сборная Украины провела четвертый поединок домашнего чемпионата мира по хоккею среди 18-летних в Дивизионе IС. В киевском “Дворце Спорта” “желто-голубые” принимали Италию.

Украинские Национальные Новости

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