Порошенко призначив стипендії видатним спортсменам та тренерам з олімпійських видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив стипендії видатним українським спортсменам та тренерам, які досягли значних успіхів в олімпійських видах спорту. Про це повідомляється на офіційному сайті Президента, передає УНН.
“Стипендія, зокрема призначена бронзовій призерці чемпіонату Європи 2017 року з велосипедного спорту Любові Басовій та її тренеру Сергію Базіну, а також кільком українським тренерам та спортсменам, які здобули перемогу на чемпіонаті Європи 2017 року з тхеквондо, іншим українським спортсменам та тренерам”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, юніорська збірна України провела четвертий поєдинок домашнього чемпіонату світу з хокею серед 18-річних у Дивізіоні ІВ. У київському “Палаці Спорту” “жовто-блакитні” приймали Італію.