Порошенко просят разрешить ввести смертную казнь за коррупцию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой ввести смертную казнь в отношении чиновников замеченных в коррупции или хищениях, передает УНН со ссылкой на текст соответствующей петиции.
"За 26 лет независимости Украины, давно стало понятно, что эти люди (чиновники - ред ..) не понимают. Они как воровали, так и будут воровать. А под страхом смерти хищений станет меньше", - говорится в петиции № 22/041116-эп.
Автором петиции выступил Дмитрий Ролик.
Пециция зарегистрирована 23 ноября и уже набрала 79 голосов из 25 тыс. необходимых.
Как сообщал УНН, украинцы просят Президента обязать женщин проходить военную службу.