Порошенко просят разрешить ввести смертную казнь за коррупцию

"За 26 лет независимости Украины, давно стало понятно, что эти люди (чиновники - ред ..) не понимают. Они как воровали, так и будут воровать. А под страхом смерти хищений станет меньше", - говорится в петиции № 22/041116-эп.

Автором петиции выступил Дмитрий Ролик.

Пециция зарегистрирована 23 ноября и уже набрала 79 голосов из 25 тыс. необходимых.

Как сообщал УНН, украинцы просят Президента обязать женщин проходить военную службу.