Порошенка просять дозволити ввести смертну кару за корупцію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. На офіційному сайті Адміністрації Президента України зареєстрована петиція з проханням ввести смертну кару щодо чиновників помічених в корупції або розкраданнях, передає УНН з посиланням на текст відповідної петиції.

“За 26 років незалежності України, давно стало зрозуміло, що ці люди (чиновники — ред..) не розуміють. Вони як крали, так і будуть красти. А під страхом смерті розкрадань стане менше”, — йдеться у петиції № 22/041116-еп.

Автором петиції виступив Дмитро Ролік.

Пециція зареєстрована 23 листопада і вже набрала 79 голосів із 25 тис необхідних.

Як повідомляв УНН, українці просять Президента забов’язати жінок проходити військову службу.

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