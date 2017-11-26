Порошенка просять дозволити ввести смертну кару за корупцію

“За 26 років незалежності України, давно стало зрозуміло, що ці люди (чиновники — ред..) не розуміють. Вони як крали, так і будуть красти. А під страхом смерті розкрадань стане менше”, — йдеться у петиції № 22/041116-еп.

Автором петиції виступив Дмитро Ролік.

Пециція зареєстрована 23 листопада і вже набрала 79 голосів із 25 тис необхідних.

Як повідомляв УНН, українці просять Президента забов’язати жінок проходити військову службу.