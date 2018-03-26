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Порноактриса, заявившая о романе с Трампом, сообщила об угрозах

Порноактриса, заявившая о романе с Трампом, сообщила об угрозах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Порноактриса Сторми Дэниелс (Stormy Daniels) сообщила что ей угрожал мужчина на парковке в Лас-Вегасе после того, как она согласилась продать свою историю о романе с Дональдом Трампом в 2011 году, передает УНН со ссылкой на AFP.

Адвокат порноактрисы Дэниелс сказал в понедельник, что его клиентка получает угрозы на “почти ежечасно” — после того, как согласилась говорить о предполагаемом романе с президентом США Дональдом Трампом.

Дэниелс рассказала в воскресенье вечером в эфире CBS, что к ней подошел человек на парковке в Лас-Вегасе после того, как она согласилась продать свою историю за 15 000 долларов в 2011 году.

"Парень подошел ко мне и сказал мне: "Оставь Трампа в покое. Забудь историю". Затем он наклонился и посмотрел на мою дочь и сказал: “Это прекрасная маленькая девочка. Было бы обидно, если бы что-то случилось с ее мамой”, — сказала она.

Напомним, актриса и фотомодель, которая снималась для журнала Playboy, Карен Макдугал утверждает, что действующий президент США Дональд Трамп в 2006-2007 годах изменял с ней своей жене Мелании.

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