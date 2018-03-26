Порноактриса, яка заявила про роман з Трампом, повідомила про погрози
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Порноактриса Стормі Деніелс (Stormy Daniels) повідомила що їй погрожував чоловік на парковці в Лас-Вегасі після того, як вона погодилася продати свою історію про роман з Дональдом Трампом в 2011 році, передає УНН з посиланням на AFP.
Адвокат порноактриси Деніелс сказав в понеділок, що його клієнтка отримує погрози "майже щогодини" - після того, як погодилася говорити про передбачуваний роман з президентом США Дональдом Трампом.
Деніелс розповіла в неділю ввечері в ефірі CBS, що до неї підійшов чоловік на парковці в Лас-Вегасі після того, як вона погодилася продати свою історію в 2011 році за 15 000 доларів.
"Хлопець підійшов до мене і сказав мені: "Залиш Трампа в спокої. Забудь історію". Потім він нахилився і подивився на мою дочку і сказав: "Це прекрасна маленька дівчинка. Було б прикро, якби щось трапилося з її мамою", - сказала вона.
Нагадаємо, актриса і фотомодель, яка знімалася для журналу Playboy, Карен Макдугал стверджує, що чинний президент США Дональд Трамп в 2006-2007 роках зраджував з нею свою дружину Меланії.