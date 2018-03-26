Порноактриса, яка заявила про роман з Трампом, повідомила про погрози

КИЇВ. 26 березня. УНН. Порноактриса Стормі Деніелс (Stormy Daniels) повідомила що їй погрожував чоловік на парковці в Лас-Вегасі після того, як вона погодилася продати свою історію про роман з Дональдом Трампом в 2011 році, передає УНН з посиланням на AFP.