Пораженный украинскими дронами FP-1 московский НПЗ не будет функционировать минимум полгода - СМИ

Московский нефтеперерабатывающий завод, который дважды атаковали украинские дроны FP-1 производства компании Fire Point, не сможет функционировать ещё как минимум полгода. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

"На ремонт уйдёт как минимум полгода", – цитирует агентство собеседника, причастного к нефтеперерабатывающей отрасли.

По данным издания, поражённый московский НПЗ является крупнейшим поставщиком топлива для московского региона. Это значительно усложняет усилия по преодолению дефицита топлива по всей крупнейшей по территории стране мира в рф.

Московский НПЗ в 2024 году переработал 11,6 миллиона метрических тонн нефти, произведя 2,9 миллиона тонн бензина и 3,2 миллиона тонн дизельного топлива.

В агентстве добавили, что компания "Газпром нефть", которая является оператором предприятия, не ответила на запрос журналистов.

В то же время, по данным СМИ, Россия рассматривает запрет на экспорт дизеля, заявил во вторник заместитель премьер-министра рф александр новак. В то же время газета "Ведомости" сообщила, что рассматривается возможность импорта топлива для преодоления дефицита, особенно в Крыму, где продажа бензина населению была приостановлена.

Напомним

Россию атаковали беспилотники, в частности в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в ростовской области. Он поблагодарил военных Сил специальных операций Вооружённых сил Украины за удары в глубине территории россии, которые были осуществлены модернизированными дронами FP-1 производства украинской компании Fire Point, и заявил, что план дальнобойных санкций выполняется.

В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в московской области и краснодарском крае рф было зафиксировано атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно, как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что поражённый НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля.

Также в рф недавно сообщали об атаке дронов на Тюменский НПЗ (бывший Антипинский НПЗ). Украинские беспилотники также нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае - был поражён резервуарный парк комплекса перегрузки нефтепродуктов и территория нефтебазы.

После серии украинских ударов по российским НПЗ у россиян начались проблемы с топливом.