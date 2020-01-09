Ранение женщины из арбалета под Киевом: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Из-за ранения женщины из арбалета в Борисполе Киевской области открыто уголовное производство. Полиция устанавливает лиц, причастных к ее ранению. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
В полиции рассказали об обстоятельствах инцидента, указав, что женщина, возвращаясь домой, у подъезда дома услышала звук, похожий на выстрел, и почувствовала резкую боль в руке. Потом увидела возле себя стрелу с металлическим наконечником.
Полицию и медиков вызвали неравнодушные свидетели. По предварительным данным, неизвестные совершили выстрел из арбалета.
Пострадавшая с ранением запястья левой руки доставлена в больницу.
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому событию.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Добавим, пострадавшей в результате выстрела из арбалета в Борисполе стала работница местного управления образования и науки Нина Ковадло.