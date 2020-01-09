Ранение женщины из арбалета под Киевом: открыто производство

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112423 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116242 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114704 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129666 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105927 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108333 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108330 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131918 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130685 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Ранение женщины из арбалета под Киевом: открыто производство

Ранение женщины из арбалета под Киевом: открыто производство

Киев  •  УНН

 • 16675 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Из-за ранения женщины из арбалета в Борисполе Киевской области открыто уголовное производство. Полиция устанавливает лиц, причастных к ее ранению. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

В полиции рассказали об обстоятельствах инцидента, указав, что женщина, возвращаясь домой, у подъезда дома услышала звук, похожий на выстрел, и почувствовала резкую боль в руке. Потом увидела возле себя стрелу с металлическим наконечником.

Полицию и медиков вызвали неравнодушные свидетели. По предварительным данным, неизвестные совершили выстрел из арбалета.

Пострадавшая с ранением запястья левой руки доставлена в больницу.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому событию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Добавим, пострадавшей в результате выстрела из арбалета в Борисполе стала работница местного управления образования и науки Нина Ковадло.

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