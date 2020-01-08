Постріл з арбалету на Київщині: стали відомі подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Постраждалою внаслідок пострілу з арбалету у Борисполі на Київщині стала працівниця управління освіти і науки Ніна Ковадло. Про це на своїй сторінці Facebook написав секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок, передає УНН.
“Всі запитуєте, хто постраждала від стрільби з арбалету... — це наш працівник управління освіти пані Ніна Ковадло”, — написав Годунок.
За його словами, стріла пробила долоню.
Він зазначає, що наразі тривають пошуки правопорушника.
“Постріл ... міг бути смертельний, зв’язався з лікарями стан стабільний... кров, попередньо, здавати не потрібно. Постріл з великою ймовірністю був здійснений з будинку навпроти — Володимира Момота, 40. Розпитуємо, шукаємо інформацію..., адже прямо тут знаходиться дитячий майданчик”, — додає він.
Нагадаємо, у Борисполі Київської області біля під’їзду жінку поранили, ймовірно, з арбалету.