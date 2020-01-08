Выстрел из арбалета в Киевской области: стали известны подробности

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112484 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116329 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114789 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129821 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105986 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108363 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108354 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131923 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130688 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Выстрел из арбалета в Киевской области: стали известны подробности

Выстрел из арбалета в Киевской области: стали известны подробности

Киев  •  УНН

 • 28501 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Пострадавшей в результате выстрела из арбалета в Борисполе Киевской области стала работница управления образования и науки Нина Ковадло. Об этом на своей странице Facebook написал секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, передает УНН.

"Все спрашиваете, кто пострадал от стрельбы из арбалета ... - это наш сотрудник управления образования Нина Ковадло", - написал Годунок.

По его словам, стрела пробила ладонь.

Он отмечает, что сейчас продолжаются поиски правонарушителя.

"Выстрел ... мог быть смертельный, связался с врачами состояние стабильное ... кровь, предварительно, сдавать не нужно. Выстрел с большой вероятностью был осуществлен из дома напротив - Владимира Момота, 40. Расспрашиваем, ищем информацию ..., ведь прямо здесь находится детская площадка", - добавляет он.

Напомним, в Борисполе Киевской области возле подъезда женщину ранили, вероятно, из арбалета.

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