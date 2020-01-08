Выстрел из арбалета в Киевской области: стали известны подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Пострадавшей в результате выстрела из арбалета в Борисполе Киевской области стала работница управления образования и науки Нина Ковадло. Об этом на своей странице Facebook написал секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, передает УНН.
"Все спрашиваете, кто пострадал от стрельбы из арбалета ... - это наш сотрудник управления образования Нина Ковадло", - написал Годунок.
По его словам, стрела пробила ладонь.
Он отмечает, что сейчас продолжаются поиски правонарушителя.
"Выстрел ... мог быть смертельный, связался с врачами состояние стабильное ... кровь, предварительно, сдавать не нужно. Выстрел с большой вероятностью был осуществлен из дома напротив - Владимира Момота, 40. Расспрашиваем, ищем информацию ..., ведь прямо здесь находится детская площадка", - добавляет он.
Напомним, в Борисполе Киевской области возле подъезда женщину ранили, вероятно, из арбалета.