Поранення жінки з арбалету під Києвом: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Через поранення жінки з арбалету у Борисполі Київської області відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює осіб, причетних до її поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
У поліції розповіли про обставини інциденту, вказавши, що жінка, повертаючись додому, біля під’їзду будинку почула звук, схожий на постріл, та відчула різкий біль у руці. Потім побачила біля себе стрілу з металевим наконечником.
Поліцію та медиків викликали небайдужі свідки. За попередніми даними, невідомі здійснили постріл з арбалету.
Потерпілу з пораненням зап’ястя лівої руки доправлено до лікарні.
Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до цієї події.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Додамо, постраждалою внаслідок пострілу з арбалету у Борисполі стала працівниця місцевого управління освіти і науки Ніна Ковадло.