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Поранення жінки з арбалету під Києвом: відкрито провадження

Поранення жінки з арбалету під Києвом: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 16677 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Через поранення жінки з арбалету у Борисполі Київської області відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює осіб, причетних до її поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

У поліції розповіли про обставини інциденту, вказавши, що жінка, повертаючись додому, біля під’їзду будинку почула звук, схожий на постріл, та відчула різкий біль у руці. Потім побачила біля себе стрілу з металевим наконечником.

Поліцію та медиків викликали небайдужі свідки. За попередніми даними, невідомі здійснили постріл з арбалету.

Потерпілу з пораненням зап’ястя лівої руки доправлено до лікарні.

Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до цієї події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 

Додамо, постраждалою внаслідок пострілу з арбалету у Борисполі стала працівниця місцевого управління освіти і науки Ніна Ковадло.

Українські Національні Новини

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