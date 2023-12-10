Пообщался с артиллеристами и пехотинцами: командующий ВС Швеции генерал Бюден посетил передовую
Киев • УНН
Командующий Вооруженных сил Швеции генерал Микаэль Бюден посетил украинских военных, которых тренирует Швеция, и высоко оценил их боевую работу.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Швеции генерал Микаэль Бюден посетил подразделения 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ на Восточном направлении, сообщили в бригаде, пишет УНН.
Подразделения 45 ОАБр, которые выполняют задачи на Восточном направлении, посетил Главнокомандующий Вооруженных Сил Швеции генерал Микаэль Бюден. В ходе встречи, генерал Бюден пообщался с артиллеристами и пехотинцами, которые проходили обучение в Швеции и высоко оценил их боевую работу
Украинские воины поблагодарили генерала Бюдена и его государству за устойчивую поддержку нашего народа в борьбе за независимость.
Напомним
Украина и Швеция ведут переговоры об инновационном партнерстве и потенциальной передаче самолетов Gripen украинским военным, что зависит от политических решений.
Министр обороны Украины Рустем Умеров и его заместитель генерал-лейтенант Иван Гаврилюк встретились с верховным главнокомандующим Вооруженных сил Швеции генералом Микаэлем Бюденом: обсудили совместную работу в сфере инноваций, опыт, полученный во время боевых действий, а также потенциальные поставки ВСУ самолетов Gripen.
Также УНН сообщал, что во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил школьников, которые из-за российских обстрелов вынуждены учиться на станции Харьковского метрополитена.
Пообщался с артиллеристами и пехотинцами: командующий ВС Швеции генерал Бюден посетил передовую
Командующий Вооруженных сил Швеции генерал Микаэль Бюден посетил украинских военных, которых тренирует Швеция, и высоко оценил их боевую работу.
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