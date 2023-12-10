Пообщался с артиллеристами и пехотинцами: командующий ВС Швеции генерал Бюден посетил передовую

Главнокомандующий Вооруженных Сил Швеции генерал Микаэль Бюден посетил подразделения 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ на Восточном направлении, сообщили в бригаде, пишет УНН.

Подразделения 45 ОАБр, которые выполняют задачи на Восточном направлении, посетил Главнокомандующий Вооруженных Сил Швеции генерал Микаэль Бюден. В ходе встречи, генерал Бюден пообщался с артиллеристами и пехотинцами, которые проходили обучение в Швеции и высоко оценил их боевую работу - говорится в сообщении.

Украинские воины поблагодарили генерала Бюдена и его государству за устойчивую поддержку нашего народа в борьбе за независимость.

Напомним

Украина и Швеция ведут переговоры об инновационном партнерстве и потенциальной передаче самолетов Gripen украинским военным, что зависит от политических решений.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и его заместитель генерал-лейтенант Иван Гаврилюк встретились с верховным главнокомандующим Вооруженных сил Швеции генералом Микаэлем Бюденом: обсудили совместную работу в сфере инноваций, опыт, полученный во время боевых действий, а также потенциальные поставки ВСУ самолетов Gripen.

Также УНН сообщал, что во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил школьников, которые из-за российских обстрелов вынуждены учиться на станции Харьковского метрополитена.