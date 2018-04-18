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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 700 детей-сирот до конца года обеспечат жильем

Киев • УНН

 • 9317 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. 763 ребенка из числа сирот обеспечат жильем до конца года. Соответствующее постановление КМУ “О внесении изменений в постановление КМУ от 15 ноября 2017 года № 877” правительство одобрило на своем заседании, передает УНН со ссылкой на Минсоцполитики.

Более 700 детей-сирот до конца года обеспечат жильем

“Принятие этого постановления позволит до конца года обеспечить жильем 763 человека из числа детей-сирот, а также построить 147 жилых помещений для развития семейных и других форм воспитания”, — заявил министр соцполитики Андрей Рева.

Цель постановления — уменьшение рисков попадания детей в интернаты, устройство их в детские дома семейного типа, малые групповые домам, обеспечение возможностей для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (в частности, в возрасте от 12 лет, у которых почти нет шансов быть устроенными в семью), воспитываться в условиях, приближенных к семейным, а также обеспечение социальной поддержки лиц из числа детей-сирот после достижения ими совершеннолетия.

Отмечается, что на сегодня в учреждениях институционального ухода находится более 4 000 детей, в основном это дети в возрасте от 12 лет и дети из больших семейных групп.

На 1 января 2018 года количество детей-сирот и лиц из их числа, которые находятся на квартирном учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, составляет 6 062 человека.

Принятое постановление также устанавливает, что при оформлении договора купли-продажи жилья для детей-сирот, лиц из их числа накладывается запрет на его продажу в течение 10 лет.

Напомним, с начала текущего года 67% детей в Украине столкнулись с буллинг в школе.

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