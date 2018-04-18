Понад 700 дітей-сиріт до кінця року забезпечать житлом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. 763 дітей-сиріт забезпечать житлом до кінця року. Відповідну постанову КМУ „Про внесення змін до постанови КМУ від 15 листопада 2017 р. № 877” уряд схвалив на своєму засіданні, передає УНН з посиланням на Мінсоцполітики.
“Прийняття цієї постанови дасть можливість до кінця року забезпечити житлом 763 особи із числа дітей-сиріт, а також побудувати 147 житлових приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання”, — заявив міністр соцполітики Андрій Рева.
Мета постанови — зменшення ризиків потрапляння дітей до інтернатів, влаштування їх до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків, забезпечення можливостей для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (зокрема, віком від 12 років, які майже не мають шансів бути влаштованими в сім’ю), виховуватися в умовах, наближених до сімейних, а також забезпечення соціальної підтримки осіб із числа дітей-сиріт після досягнення ними повноліття.
Зазначається, що на сьогодні в закладах інституційного догляду перебуває понад 4 тисячі дітей, переважно це діти віком від 12 років і діти з великих родинних груп.
На 1 січні 2018 року кількість дітей-сиріт та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, становить 6 062 особи.
Ухвалена постанова також встановлює, що при оформленні договору купівлі-продажу житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа накладається заборона на його продаж протягом 10 років.
Нагадаємо, з початку поточного року 67% дітей в Україні зіштовхнулись з булінгом в школі.