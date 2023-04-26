Более 70 АЗС арестованной сети Glusco возобновили работу под новым брендом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Управляющий арестованной сети Glusco ООО “Нафтогаз Ойл Трейдинг” возобновил работу 71 автозаправочной станции под новым брендом U.GO. Об этом сообщили в пресс-службе Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передает УНН.
Детали
Как сообщили в АРМА, за I квартал управляющий перечислил в госбюджет первые поступления от управления активом в размере 378 тысяч гривен. Вместе с тем, в Агентстве отметили, что ООО “Нафтогаз Ойл Трейдинг” в прошлом месяце пришлось вложить 2,5 млн грн в сеть АЗС.
Цитата
“Расходы управляющего на сохранение актива за прошлый месяц составили 2,5 миллиона гривен. Диспропорция между доходами и расходами на начальном этапе управления вызвана необходимостью значительных инвестиций в восстановление работы АЗС во многих регионах Украины, в том числе на деоккупированных территориях”, - говорится в сообщении.
Напомним
В мае 2022 года правительство приняло предложение АРМА о передаче в управление по особой процедуре ряда арестованных активов сети АЗС Glusco. Речь идет о более 200 автозаправочных комплексах и объектах недвижимости, принадлежащих 31 юридическому лицу, в частности "Глуско ритейл" и дочерним компаниям.