Понад 70 АЗС арештованої мережі Glusco відновили роботу під новим брендом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Управитель арештованої мережі Glusco ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг” відновив роботу 71 автозаправної станції під новим брендом U.GO. Про це повідомили у пресслужбі Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передає УНН.
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Як повідомили в АРМА, за I квартал управитель перерахував до держбюджету перші надходження від управління активом у розмірі 378 тисяч гривень. Разом з тим, в Агентстві зазначили, що ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг” минулого місяця довелося вкласти 2,5 млн грн в мережу АЗС.
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“Витрати управителя на збереження активу за минулий місяць склали 2,5 мільйона гривень. Диспропорція між доходами та витратами на початковому етапі управління спричинена необхідністю значних інвестицій у відновлення роботи АЗС у багатьох регіонах України, в тому числі на деокупованих територіях”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У травні 2022 року уряд прийняв пропозицію АРМА щодо передачі в управління за особливою процедурою низки арештованих активів мережі АЗС Glusco. Йдеться про понад 200 автозаправних комплексів та об’єктів нерухомості, які належать 31 юридичній особі, зокрема "Глуско рітейл" та дочірнім компаніям.