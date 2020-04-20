Более 13 человек погибли в результате стрельбы в Канаде

Стрельба продолжалась больше 12 часов в ночь с 18 на 19 апреля и закончилась в 11:40 (18:40 по киевскому времени). По данным полиции, огонь открыл 51-летний Габриэл Уортман. Первоначально в полиции сообщали, что стрелка задержали.

Все это время за стрелком велась погоня. Количество убитых может быть больше 13 человек. Не всех могли еще обнаружить, отметили в полиции.

По данным правоохранителей, среди погибших — стрелок и 23-летняя сотрудница полиции Хайди Стивенсон. Еще один полицейский получил ранение, его госпитализировали. Травмы не угрожают его жизни.

На нем была форма, похожая на полицейскую, однако он не был сотрудником правоохранительных органов. Стрелок ехал на машине, которая была похожа на полицейскую, но номера автомобиля отличались от служебных.

По информации CBC, человек с именем Габриэл Уортман числится на сайте Общества стоматологов Новой Шотландии. По данным реестра собственности, он владеет стоматологической клиникой и другой недвижимостью городе Датрмут и тремя объектами недвижимости в Портапике.

Напомним, в США байкеры устроили перестрелку на вечеринке, есть погибший.