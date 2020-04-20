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Понад 13 людей загинули в результаті стрілянини в Канаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Більше 13 людей загинули в результаті стрілянини в канадському місті Портапік в провінції Нова Шотландія. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBC і місцеву поліцію.

Стрілянина тривала більше 12 годин проти ночі з 18 на 19 квітня і закінчилась об 11:40 (18:40 за київським часом). За даними поліції, вогонь відкрив 51-річний Габріель Уортман. Спочатку в поліції повідомляли, що стрілка затримали.

Весь цей час за стрілком велася погоня. Кількість убитих може бути більше 13 людей. Не всіх могли ще знайти, відзначили в поліції.

За даними правоохоронців, серед загиблих - стрілок і 23-річна співробітниця поліції Хайді Стівенсон. Ще один поліцейський отримав поранення, його госпіталізували. Травми не загрожують його життю.

На стрілку була форма, схожа на поліцейську, однак він не був співробітником правоохоронних органів. Він їхав на машині, яка була схожа на поліцейську, але номера автомобіля відрізнялися від службових.

За інформацією CBC, людина з ім'ям Габріел Уортман числиться на сайті Товариства стоматологів Нової Шотландії. За даними реєстру власності, він володіє стоматологічною клінікою та іншою нерухомістю місті Датрмут і трьома об'єктами нерухомості в Портапіку.

Нагадаємо, у США байкери влаштували перестрілку на вечірці, є загиблий.

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