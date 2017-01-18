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Более 1130 полицейских будут обеспечивать правопорядок в центре Киева

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. Более 1130 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии в 20 января 2017 г. будут нести службу в усиленном режиме в центральной части города во время заседания Верховной Рады Украины и проведения мероприятий с массовым участием граждан. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Для недопущения нарушений общественного порядка во время заседания Верховной Рады Украины и проведения мероприятий с  массовым участием граждан работники структурных подразделений столичной полиции, патрульной полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии будут нести службу в усиленном режиме", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители призвали граждан соблюдать установленные правила поведения в общественных местах и ​​не нарушать правопорядок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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