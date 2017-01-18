Более 1130 полицейских будут обеспечивать правопорядок в центре Киева

КИЕВ. 18 января. УНН. Более 1130 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии в 20 января 2017 г. будут нести службу в усиленном режиме в центральной части города во время заседания Верховной Рады Украины и проведения мероприятий с массовым участием граждан. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.