Более 1130 полицейских будут обеспечивать правопорядок в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Более 1130 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии в 20 января 2017 г. будут нести службу в усиленном режиме в центральной части города во время заседания Верховной Рады Украины и проведения мероприятий с массовым участием граждан. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Для недопущения нарушений общественного порядка во время заседания Верховной Рады Украины и проведения мероприятий с массовым участием граждан работники структурных подразделений столичной полиции, патрульной полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии будут нести службу в усиленном режиме", - сообщили в ведомстве.
Правоохранители призвали граждан соблюдать установленные правила поведения в общественных местах и не нарушать правопорядок.