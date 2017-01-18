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Понад 1130 поліцейських забезпечуватимуть правопорядок у центрі Києва

Понад 1130 поліцейських забезпечуватимуть правопорядок у центрі Києва

Київ • УНН

 • 6822 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Понад 1130 працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії до 20 січня 2017 року нестимуть службу у посиленому режимі у центральній частині міста під час засідання Верховної Ради України та проведення заходів з масовою участю громадян. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

“Задля недопущення порушень громадського порядку під час засідання Верховної Ради України та проведення заходів з масовою участю громадян працівники структурних підрозділів столичної поліції, патрульної поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії нестимуть службу в посиленому режимі”, — повідомили у відомстві.

Правоохоронці закликали громадян дотримуватись встановлених правил поведінки у громадських місцях і не порушувати правопорядок.

Українські Національні Новини

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