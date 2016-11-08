Более 1,3 тыс. литров незаконно ввезенного в Украину алкоголя изъяли в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Одесской области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками изъяли более 1,3 тысячи литров незаконно ввезенных на территорию Украины алкогольных напитков. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
Отмечено, что в ходе операций "Акциз-2016", "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров) УК, в автомобилях, частных домовладениях фигурантов расследования, а также в отделениях нескольких почтовых операторов было проведено восемь обысков.
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"В результате обнаружено и изъято 1360 литров вина, производства Республики Молдова, ликера, коньяка и водки, часть из которых не были оклеены марками акцизного налога, стоимостью более 260 тыс. грн, а также почти 200 тыс. грн наличности в национальной и иностранной валюте ", - сообщил С.Билан.
"В случае попадания и реализации изъятых товаров на территории Украины убытков в виде непоступления в бюджет акцизного налога составили бы почти 140 тыс. грн", - добавил он.
Сейчас изъятое передано на ответственное хранение. Следственные действия продолжаются.