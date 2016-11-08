Понад 1,3 тис. літрів незаконно ввезеного в Україну алкоголю вилучили на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Одеській області співробітники податкової міліції спільно з прикордонниками вилучили понад 1,3 тисячі літрів незаконно ввезених на територію України алкогольних напоїв. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Зазначено, що в ході операцій “Акциз-2016”, “Рубіж-2016” і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) КК, в автомобілях, приватних домоволодіннях фігурантів розслідування, а також у відділеннях декількох поштових операторів було проведено вісім обшуків.
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“В результаті виявлено та вилучено 1360 літрів вина, виробництва Республіки Молдова, лікеру, коньяку і горілки, частина з яких не були обклеєні марками акцизного податку, вартістю понад 260 тис. грн, а також майже 200 тис. грн готівки в національній та іноземній валюті,” — повідомив С.Білан.
“У разі потрапляння і реалізації вилучених товарів на території України збитків у вигляді ненадходження до бюджету акцизного податку склали б майже 140 тис. грн,” — додав він.
Наразі вилучене передано на відповідальне зберігання. Слідчі дії тривають.