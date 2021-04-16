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Месть за унижение в Москве: Украина призвала Борреля посетить линию соприкосновения на Донбассе

Месть за унижение в Москве: Украина призвала Борреля посетить линию соприкосновения на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 24573 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украина пригласила Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля посетить линию соприкосновения на востоке Украины. Об этом говорится в письме, направленном министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой главе европейской дипломатии, передает УНН со ссылкой на EUobserver.

Цитата:

"Я хотел бы пригласить вас как можно скорее посетить линию соприкосновения на Донбассе. Ваше присутствие в моей стране в это непростое время также станет мощным сигналом солидарности украинскому народу, который семь лет подряд страдает от иностранной военной агрессии и продолжает бороться за независимую европейскую Украину", - написал украинский министр.

Детали

Кулеба в письме также написал о "беспрецедентном наращивании российской военной мощи вдоль украинских границ, на оккупированных территориях и на море".

Он также поблагодарил министров иностранных дел ЕС за приглашение принять участие в их встрече в Брюсселе в понедельник, чтобы проинформировать их об этих "опасных событиях".

Представитель Борреля также подтвердил изданию, что получил письмо, отметив, что "все это также будет возможность обсудить в понедельник".

"У Борреля есть давний план посетить восточную Украину и линию соприкосновения. Он уже планировал это сделать в прошлом году в марте, но ему пришлось отменить поездку в последнюю минуту из-за пандемии коронавируса, и недавно он говорил о возможности посетить эту часть Украины с премьер-министром Украины", - добавил представитель ЕС.

"ЕС лучше всех выражает глубокую озабоченность. Здорово, что у некоторых стран ЕС хватит смелости выйти за рамки глубокой озабоченности", - сообщил EUobserver высокопоставленный дипломат ЕС.

По словам другого дипломата ЕС, такой визит Борреля "будет его лучшей местью за то, как Лавров обошелся с ним в феврале".

Дополнение

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель находился в Москве с визитом 4-6 февраля. По итогам поездки он заявил, что ЕС и РФ провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних отношений - от борьбы с пандемией нового коронавируса, глобального изменения климата и восстановления Общего всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана до разногласий относительно Украины, поддержки Брюсселем Навального и высылки из России западных дипломатов, участвовавших в акциях протеста.

При этом на следующий день он распространил отдельное заявление, в котором назвал организацию пресс-конференции в Москве "агрессивной".

После поездки группа европарламентариев даже призвала к отставке Борреля, заявив об "унизительном" визите в Москву, который нанес "серьезный ущерб репутации Европейского Союза".

Тогда же, на специальных слушаниях в Европарламенте, посвященных его визиту в Россию 4-6 февраля, Боррель заявил, что ЕС должен принять "решение века" о сотрудничестве или конфронтации с Россией.

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