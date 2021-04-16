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Помста за приниження в Москві: Україна закликала Борреля відвідати лінію зіткнення на Донбасі

Помста за приниження в Москві: Україна закликала Борреля відвідати лінію зіткнення на Донбасі

Київ • УНН

 • 24579 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Україна запросила Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля відвідати лінію зіткнення на сході України. Про це йдеться в листі, направленому міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою голові європейської дипломатії, передає УНН з посиланням на EUobserver.

Цитата:

"Я хотів би запросити вас якомога швидше відвідати лінію зіткнення на Донбасі. Ваша присутність в моїй країні у цей непростий час також стане потужним сигналом солідарності українському народу, який сім років поспіль страждає від іноземної військової агресії і продовжує боротися за незалежну європейську Україну", - написав український міністр.

Деталі

Кулеба в листі також написав про "безпрецедентне нарощування російської військової потужності уздовж українських кордонів, на окупованих територіях і на морі".

Він також подякував міністрам закордонних справ ЄС за запрошення взяти участь в їхній зустрічі в Брюсселі в понеділок, щоб проінформувати їх про ці "небезпечні події".

Представник Борреля також підтвердив виданню, що отримав лист, зазначивши, що "все це також буде можливість обговорити в понеділок".

"У Борреля є давній план відвідати східну Україну і лінію зіткнення. Він уже планував це зробити в минулому році в березні, але йому довелося скасувати поїздку в останню хвилину через пандемію коронавірусу, і недавно він говорив про можливість відвідати цю частину України з прем'єр-міністром України", - додав представник ЄС.

"ЄС краще всіх висловлює глибоке занепокоєння. Здорово, що у деяких країн ЄС вистачить сміливості вийти за рамки глибокого занепокоєння", - повідомив EUobserver високопоставлений дипломат ЄС.

За словами іншого дипломата ЄС, такий візит Борреля "буде його найкращою помстою за те, як Лавров обійшовся з ним у лютому".

Доповнення

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель знаходився в Москві з візитом 4-6 лютого. За підсумками поїздки він заявив, що ЄС і РФ провели "відкритий і чесний" діалог з усіх питань двосторонніх відносин - від боротьби з пандемією нового коронавірусу, глобальної зміни клімату і відновлення Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану до розбіжностей щодо України, підтримки Брюсселем Навального і висилки з Росії західних дипломатів, які брали участь в акціях протесту.

При цьому на наступний день він поширив окрему заяву, в якій назвав організацію пресконференції в Москві "агресивною".

Після поїздки група європарламентарів навіть закликала до відставки Борреля, заявивши про "принизливий" візит до Москви, який завдав "серйозної шкоди репутації Європейського Союзу".

Тоді ж, на спеціальних слуханнях в Європарламенті, присвячених його візиту в Росію 4-6 лютого, Боррель заявив, що ЄС повинен прийняти "рішення століття" про співпрацю або конфронтації з Росією.

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