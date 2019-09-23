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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111335 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103179 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110221 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119647 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148275 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148663 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Помпео: переговоры о предоставлении военной поддержки Украине всегда были на 100% законны

Помпео: переговоры о предоставлении военной поддержки Украине всегда были на 100% законны

Киев  •  УНН

 • 4926 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Все переговоры между Украиной и США всегда были соответствующими, законными и целесообразными. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интревью Голосу Америки, передает УНН.

По словам государственного секретаря США Майка Помпео, переговоры о предоставлении военной поддержки Украине всегда были на 100% соответствующие, на 100% законные и на 100% обеспечивали защиту американских налогоплательщиков в целесообразном использовании их средств.

Майк Помпео также сказал, что США хотят иметь хорошие отношения с народом Украины. Он подчеркнул, что именно администрация Трампа предоставила оборонительную помощь Украине.

“Я видел, как президент общается с руководством Украины. Я слушал переговоры и помню как прошлая администрация отказывалась предоставить оборонительное оружие Украина. Президент принял решение о предоставлении и не единожды и не дважды, а уже трижды, чтобы народ Украины мог сопротивляться захвату юго-востока Украины. Как вы помните, именно прошлая администрация разрешила Владимиру Путину забрать пятую часть Украины. Мы планируем встречу с Зеленским на этой неделе”, — заявил Помпео.

Напомним, 23-26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии ГА ООН.

Украинские Национальные Новости

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