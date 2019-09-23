Помпео: переговори стосовно надання оборонної підтримки Україні завжди були на 100% законні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Усі переговори між Україною та США завжди були відповідними, законними та доцільними. Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео в інтрев’ю Голосу Америки, передає УНН.
За словами державного секретаря США Майка Помпео, переговори стосовно надання оборонної підтримки Україні завжди були на 100% відповідні, на 100% законні і на 100% забезпечували захист американських платників податків у доцільному використанні їх коштів.
Майк Помпео також сказав, що США хочуть мати гарні відносини з народом України. Він підкреслив, що саме адміністрація Трампа надала оборонну допомогу Україні.
“Я бачив, як президент спілкується з керівництвом України. Я слухав переговори і пам’ятаю як минула адміністрація відмовлялась надати оборонну зброю Україні. Президент прийняв рішення про надання і не одного разу і не двічі, а вже тричі, щоб народ України міг опиратись захопленню південного-сходу України. Як ви пам’ятаєте, саме минула адміністрація дозволила Володимиру Путіну забрати п’яту частину України. Ми плануємо зустріч з Зеленським цього тижня”, — заявив Помпео.
Нагадаємо, 23-26 вересня Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки для участі в 74-й сесії ГА ООН.