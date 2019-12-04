Помощник госсекретаря США сегодня посетит Украину

"4 декабря посол Рикер встретится с командой Посольства США, а также украинскими официальными лицами в Киеве", - сообщили в дипломатическом ведомстве.

В последующие дни представитель Госдепа посетит Словакию и Италию для участия в международных мероприятиях, где обсудит, в том числе, украинский вопрос.

"На протяжении 5-6 декабря посол Рикер возглавит делегацию США на министерской встрече ОБСЕ в Братиславе, Словакия. Он встретится с лидерами государств-участников, чтобы обсудить ключевые приоритеты, в том числе поддержку прозрачности в военной сфере, а также суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявили в Госдепартаменте.

Также 6 декабря Рикер отправится в Италию для участия в "Средиземноморском диалоге", в мероприятиях, направленных на усиление экономического сотрудничества и содействия торговле и инвестициям.

Ранее Госдеп США напомнил о поддержке суверенитета Украины перед встречей в "нормандском формате".