Умер заслуженный артист Украины, хоровой дирижер А.Зюзькин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сегодня в Киевской области умер заслуженный артист Украины, дирижер Народной хоровой академической капеллы имени Павла Чубинского Александр Зюзькин, передает УНН.
"Сегодня перестало биться сердце Александра Дмитриевича Зюзькина - Народного артиста Украины, основателя, бессменного художественного руководителя и дирижера Народной хоровой академической капеллы имени Павла Чубинского, почетного гражданина Бориспольского района, директора Великоалександровской школы искусств и ремесел", - сообщили в Великоалександровском сельском совете.
Жизнь художника забрала неизлечимая болезнь.
Справка: Александр Зюзькин родился 9 февраля 1943 г. в Казахстане. Хоровой дирижер, музыкально-общественный деятель, педагог.