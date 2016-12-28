Помер заслужений артист України, хоровий диригент О.Зюзькін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні на Київщині помер заслужений артист України, диригент Народної хорової академічної капели імені Павла Чубинського Олександр Зюзькін, передає УНН.
"Сьогодні перестало битися серце Олександра Дмитровича Зюзькіна - Народного артиста України, засновника, незмінного художнього керівника та диригента Народної хорової академічної капели імені Павла Чубинського, почесного громадянина Бориспільського району, директора Великоолександрівської школи мистецтв та ремесел", - повідомили у Великоолександрівській сільській раді.
Життя митця забрала невиліковна хвороба.
Довідка: Олександр Зюзькін народився 9 лютого 1943 року у Казахстані. Хоровий диригент, музично-громадський діяч, педагог.