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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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6 марта, 19:19 • 131123 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141041 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128331 просмотра

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Скончался идеолог камбоджийских “Красных кхмеров”

Скончался идеолог камбоджийских “Красных кхмеров”

Киев  •  УНН

 • 14267 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Нуон Чеа, главный идеолог коммунистической партии “Красные кхмеры” Камбоджи, которая правила с 1975 по 1979 год и уничтожила боле 1,7 миллиона граждан, скончался на 93 году жизни. Об этом передает УНН со ссылкой на AP.

Чеа был известен, как Брат № 2 и был “правой рукой” лидера режима Пол Пота. Он был осужден военным трибуналом ООН за военные преступления, преступления против человечества, геноцид, религиозные преследования, убийствах и пытках. Он отбывал пожизненное наказание в тюрьме.

Исследователи считают, что Чеа отвечал за экстремистскую политику и непосредственно организовывал чистки и казни.

Правление “Красных кхмеров” привело к гибели 1,7 миллиона человек от голода, болезней, пыток и смертей в трудовых лагерях. Чеа никогда не признавал свою вину.

“Я не был военным преступником... Я признаю, что были ошибки. Но у меня была моя идеология. Я хотел освободить свою страну. Я хотел, чтобы люди имели благополучие”. — сказал Чеа в 2004 году в интервью Associated Press.

Чеа рассказывал, что партийной идеологией был марксизм-ленинизм. После прихода Пол Пота к власти в 1975 году “Красные кхмеры” начали выселять людей из городов и превратили страну в огромный трудовой лагерь. После отстранения от власти в 1979 году “красные кхмеры” вели партизанскую войну еще два десятилетия, прежде чем окончательно распасться. Пол Пот умер в джунглях в 1998 году, в этом же году сдались Нуон Чеа и Кхиеу Самфан.

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