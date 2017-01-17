Умер астронавт, последним высаживавшийся на Луну
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Американский астронавт Юджин Сернан, который был последним до настоящего времени человеком, ступившим на поверхность Луны, скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщило американское космическое ведомство NASA, передает УНН.
"Мы расстроены смертью астронавта в отставке Юджина Сернана, последнего человека, который ходил по лунной поверхности", - говорится в заявлении NASA.
Последний раз он находился на поверхности Луны 14 декабря 1972 года.