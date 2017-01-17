Помер астронавт, який останнім ступив на поверхню Місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Американський астронавт Юджин Сернан, який був останнім до теперішнього часу людиною, що ступила на поверхню Місяця, помер на 83-му році життя. Про це повідомило американське космічне відомство NASA, передає УНН.
“Ми засмучені смертю астронавта у відставці Юджина Сернана, останньої людини, яка ходила по місячній поверхні”, — йдеться в заяві NASA.
Останній раз він перебував на поверхні Місяця 14 грудня 1972 року.