Полтавские каратисты завоевали победу на Кубке мира
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Каратисты из Полтавщины на соревнованиях Кубка мира, который состоялся в Будапеште, получили несколько побед, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Лохвицкого городского совета.
Обладателем Кубка мира стал Денис Герасимук, а серебряным призером стал Владислав Боряк.
Также "бронзу" завоевали Вячеслав Заславец и Андрей Бугай.
Добавим, что за три недели команда Полтавщины отправляется в Софию, где состоится Чемпионат Европы среди кадетов и молодежи.