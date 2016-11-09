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15 марта, 19:03 • 112910 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160016 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133963 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126741 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110642 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104398 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100726 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Полтавские каратисты завоевали победу на Кубке мира

Полтавские каратисты завоевали победу на Кубке мира

Киев • УНН

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ПОЛТАВА-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Каратисты из Полтавщины на соревнованиях Кубка мира, который состоялся в Будапеште, получили несколько побед, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Лохвицкого городского совета.

Обладателем Кубка мира стал Денис Герасимук, а серебряным призером стал Владислав Боряк.

Также "бронзу" завоевали Вячеслав Заславец и Андрей Бугай.

Добавим, что за три недели команда Полтавщины отправляется в Софию, где состоится Чемпионат Европы среди кадетов и молодежи.

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