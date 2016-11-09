Полтавские каратисты завоевали победу на Кубке мира

Обладателем Кубка мира стал Денис Герасимук, а серебряным призером стал Владислав Боряк.

Также "бронзу" завоевали Вячеслав Заславец и Андрей Бугай.

Добавим, что за три недели команда Полтавщины отправляется в Софию, где состоится Чемпионат Европы среди кадетов и молодежи.