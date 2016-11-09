Полтавські каратисти вибороли перемогу на Кубку світу
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Каратисти з Полтавщини на змаганнях Кубку світу, який відбувся в Будапешті, здобули декілька перемог, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу Лохвицької міської ради.
Володарем Кубку світу став Денис Герасимук, а срібним призером став Владислав Боряк.
Також “бронзу” завоювали В’ячеслав Заславець та Андрій Бугай.
Додамо, що за три тижні команда Полтавщини вирушає до Софії, де відбудеться Чемпіонат Європи серед кадетів та молоді.