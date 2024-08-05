Ночью российские БПЛА атаковали Полтавскую область. Силы обороны успешно отработали по вражеским целям, попаданий и пострадавших не зафиксировано. За сутки в области дважды объявляли воздушную тревогу.
Полтавская область ночью подверглась атаке российских войск дронами. Силы обороны успешно отработали по вражеским целям, попаданий и пострадавших не зафиксировано. Об этом сообщил в понедельник глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.
Детали
"россия ночью атаковала Полтавщину БПЛА. Силы обороны отработали по вражеским целям, в результате хорошей работы защитников попаданий на территории области не зафиксировано. Пострадавших также нет", - написал Пронин в Telegram.
По его словам, за минувшие сутки воздушную тревогу в области объявляли дважды, общей продолжительностью более 5 часов.
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