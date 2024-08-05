Полтавская область ночью подверглась атаке российских войск дронами. Силы обороны успешно отработали по вражеским целям, попаданий и пострадавших не зафиксировано. Об этом сообщил в понедельник глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

Детали

"россия ночью атаковала Полтавщину БПЛА. Силы обороны отработали по вражеским целям, в результате хорошей работы защитников попаданий на территории области не зафиксировано. Пострадавших также нет", - написал Пронин в Telegram.

По его словам, за минувшие сутки воздушную тревогу в области объявляли дважды, общей продолжительностью более 5 часов.

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