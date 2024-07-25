С 1 августа стартует новая операция под кодовым названием EASTERN AURORA, направленная на усиление системы противовоздушной обороны Республики Польша. Эта операция является прямым ответом на агрессию России против Украины, которая повысила риск нарушения воздушного пространства Польши, передает УНН.

Детали

Главная цель EASTERN AURORA - защита воздушного пространства Польши от незаконного нарушения ее границ, особенно от объектов, которые проникают на малой и очень низкой высотах, таких как дроны и другие беспилотные летательные аппараты. Операция охватывает восточные и северо-восточные границы страны, где риск нарушений самый высокий.

Координация и исполнение

Оперативное командование видов Вооруженных Сил будет отвечать за координацию операции. Задачи будут выполнять подразделения Центра воздушных операций - командование авиационного компонента, а также другие силы и средства, предназначенные для проведения операции. Это позволит эффективно управлять ресурсами и быстро реагировать на возможные угрозы.

Основные задачи операции

Операция EASTERN AURORA будет включать ряд задач, направленных на эффективное предотвращение нарушений воздушного пространства Польши и их нейтрализацию, а именно:

Постоянный мониторинг воздушного пространства;

Реагирование на выявленные нарушения и их нейтрализация;

Сотрудничество с союзниками и странами, граничащими с Польшей, для обеспечения эффективного обмена информацией и координации оборонной деятельности;

Регулярные тренировки и обучение военнослужащих для обеспечения высокого уровня оперативной готовности.

Инвестиция в Долгосрочную Безопасность

Укрепление системы противовоздушной обороны является не только ответом на текущие события, но и инвестицией в долгосрочную безопасность страны. Эффективная оборона воздушного пространства важна для защиты суверенитета и территориальной целостности Польши. EASTERN AURORA - это шаг к повышению национальной безопасности, что особенно важно в условиях непредсказуемых действий России.

Координация пресс-информационной деятельности

Координацию пресс-информационной деятельности по операции осуществляет Управление прессы Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Благодаря передовым технологиям, эффективным процедурам и международному сотрудничеству, Польша сможет эффективно защитить свое воздушное пространство и обеспечить безопасность своих граждан.

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