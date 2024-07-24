Киев • УНН
Польская прокуратура расследует деятельность 75 местных фирм, которые ввозили украинское зерно как техническое, а продавали как продовольственное. Обвинение предъявлено 17 лицам, большинство из которых - граждане Польши.
В Польше продолжается расследование в отношении по меньшей мере 75 местных фирм, которые ввозили в страну зерно из Украины как техническое, а продавали его, как продовольственное или кормовое. Об этом заявили в региональной прокуратуре в Жешуве, пишет Rzeczpospolita, передает УНН.
Детали
Согласно данным польских правоохранителей, махинации проводились в 2022-2023 годах. Отмечается, что только в 2022 году в Польшу из Украины ввезли 101 тыс. т технического зерна, а общий объем украинских зерновых за 16 месяцев превысил 4,3 млн т.
Первые обыски по делу о махинациях с зерном состоялись в Польше в июне 2023 года, когда следственные действия проводились одновременно в 222 польских фирмах.
В то же время в прокуратуре подчеркивают, что объектом расследования являются компании, зарегистрированные в Польше. Украинских компаний нет, но есть граждане Украины как представители этих компаний.
Правоохранители признают, что большинство подозреваемых в расследовании являются гражданами Польши, но также гражданами Украины и гражданином Эстонии,
В общем обвинения в рамках дела о махинациях с украинским зерном выдвинули уже 17 лицам.
Дополнение
В издании добавили, что польское правительство так и не обнародовало перечень импортеров, которые занимались покупкой украинского зерна.
Польща хоче оприлюднити список компаній, які імпортували українське зерно на майже півтора мільярда євро12 февраля 2024, 10:59 • 27935 просмотров
Несмотря на обещания, правительство так и не решило обнародовать список импортеров - официальная причина - юридические препятствия. - Меня это не удивляет
А впрочем, он подчеркнул, что обществу хорошо известны имена тех, кто зарабатывал миллионы злотых на украинском зерне.
Контекст
Зимой по всей Польше проходили многочисленные протесты фермеров, которые, в частности, блокировали дороги, скоростные автомагистрали и пункты пропуска на границе с Украиной.
Фермеры выступали против притока украинских товаров, а также европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом".
Напомним
Заместитель министра сельского хозяйства страны Михал Колодзейчак признал, что после эмбарго Варшавы на украинскую агропродукцию зерно из Украины проходит через Польшу транзитом и не импортируется в страну.