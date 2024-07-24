В Польше продолжается расследование в отношении по меньшей мере 75 местных фирм, которые ввозили в страну зерно из Украины как техническое, а продавали его, как продовольственное или кормовое. Об этом заявили в региональной прокуратуре в Жешуве, пишет Rzeczpospolita, передает УНН.

Детали

Согласно данным польских правоохранителей, махинации проводились в 2022-2023 годах. Отмечается, что только в 2022 году в Польшу из Украины ввезли 101 тыс. т технического зерна, а общий объем украинских зерновых за 16 месяцев превысил 4,3 млн т.

Первые обыски по делу о махинациях с зерном состоялись в Польше в июне 2023 года, когда следственные действия проводились одновременно в 222 польских фирмах.

В то же время в прокуратуре подчеркивают, что объектом расследования являются компании, зарегистрированные в Польше. Украинских компаний нет, но есть граждане Украины как представители этих компаний.

Правоохранители признают, что большинство подозреваемых в расследовании являются гражданами Польши, но также гражданами Украины и гражданином Эстонии,

В общем обвинения в рамках дела о махинациях с украинским зерном выдвинули уже 17 лицам.

Дополнение

В издании добавили, что польское правительство так и не обнародовало перечень импортеров, которые занимались покупкой украинского зерна.

Польща хоче оприлюднити список компаній, які імпортували українське зерно на майже півтора мільярда євро

Несмотря на обещания, правительство так и не решило обнародовать список импортеров - официальная причина - юридические препятствия. - Меня это не удивляет - заявил лидер «Scammed Village» Веслав Гринь.

А впрочем, он подчеркнул, что обществу хорошо известны имена тех, кто зарабатывал миллионы злотых на украинском зерне.

Контекст

Зимой по всей Польше проходили многочисленные протесты фермеров, которые, в частности, блокировали дороги, скоростные автомагистрали и пункты пропуска на границе с Украиной.

Фермеры выступали против притока украинских товаров, а также европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом".

Напомним

Заместитель министра сельского хозяйства страны Михал Колодзейчак признал, что после эмбарго Варшавы на украинскую агропродукцию зерно из Украины проходит через Польшу транзитом и не импортируется в страну.