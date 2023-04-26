Польша: прокуратура начала расследование в отношении лидера оппозиции Туска
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Польская прокуратура начала расследование злоупотребления властью со стороны лидера оппозиции Дональда Туска, когда он был премьер-министром десять лет назад, шаг, который критики правящей власти называют политически мотивированным из-за того, что он был сделан накануне выборов, которые должны состояться позже в этом году. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.
Детали
Во вторник прокуратура Варшавы заявила, что начала расследование от имени польского бизнесмена Марека Фаленты, который утверждает, что Туск злоупотреблял своими полномочиями, расследуя его бизнес и заставляя его прекратить импорт угля из россии.
Окружная прокуратура Варшавы заявила, что целью судебного разбирательства является «проверка обстоятельств, указанных в сообщении о правонарушении».
Фалента утверждал, что Туск, злоупотребил своими полномочиями, заказав проверку компании, которая импортировала российский уголь в Польшу.
«По мнению сообщающей стороны, преступление заключалось в превышении должностных полномочий в связи с вмешательством в дела коммерческого юридического лица и принуждения его к прекращению деятельности», — заявила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшинярз, - говорится в сообщении.
Она сказала, что на данном этапе офис не планирует допрашивать Туска.
Бизнесмена Марека Фаленту признали виновным и приговорили к 2,5 годам заключения за организацию тайной записи частных разговоров политических и бизнес-лидеров в варшавских ресторанах в 2013 и 2014 годах.
Разговоры были опубликованы в польских журналах в 2014 году. Вскоре после этого Туск, покинул Польшу, но публикация вызвала скандал, который способствовал поражению центристского проевропейского правительства во главе с его «Гражданской платформой» в 2015 году. На его место была избрана нынешняя консервативная правящая партия.
Тогда Польша импортировала большие объемы угля из россии, и Туск, пытался бороться с этим. После того как «Гражданская платформа» потеряла власть в 2015 году, импорт угля из россии в Польшу увеличился, но прекратился после полномасштабного вторжения россии в Украину в прошлом году.
Добавим
Прокурорское расследование проводится в преддверии нынешних выборов. Опросы показывают, что правящая партия «Право и справедливость» лидирует в опросах. "Гражданская платформа", центристская партия, которую возглавляет Туск, является ее главным соперником.
Дата выборов еще не назначена, но они, скорее всего, состоятся в конце октября, а последняя возможная дата – 5 ноября.
Правящие чиновники и государственные СМИ, в частности государственная телекомпания TVP, неоднократно изображали Туска в негативном свете, обвиняя его в действиях, противоречащих интересам Польши.