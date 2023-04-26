Польша: прокуратура начала расследование в отношении лидера оппозиции Туска

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Польская прокуратура начала расследование злоупотребления властью со стороны лидера оппозиции Дональда Туска, когда он был премьер-министром десять лет назад, шаг, который критики правящей власти называют политически мотивированным из-за того, что он был сделан накануне выборов, которые должны состояться позже в этом году. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.