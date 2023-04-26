Польща: прокуратура розпочала розслідування щодо лідера опозиції Туска

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У вівторок прокуратура Варшави заявила, що почала розслідування від імені польського бізнесмена Марека Фаленти, який стверджує, що Туск зловживав своїми повноваженнями, розслідуючи його бізнес і змушуючи його припинити імпорт вугілля з росії.

Окружна прокуратура Варшави заявила, що метою судового розгляду є «перевірка обставин, зазначених у повідомленні про правопорушення».

Фалента стверджував, що Туск зловжив своїми повноваженнями, замовивши перевірку компанії, яка імпортувала російське вугілля до Польщі.

«На думку сторони, що повідомляє, злочин полягав у перевищенні посадових повноважень у зв'язку з втручанням у справи комерційної юридичної особи та примусу її до припинення діяльності», — заявила прессекретар окружної прокуратури у Варшаві Олександра Скшинярз, - йдеться у повідомленні.

Вона сказала, що на цьому етапі офіс не планує допитувати Туска.

Бізнесмена Марека Фаленту визнали винним і засудили до 2,5 років ув'язнення за організацію таємного запису приватних розмов політичних і бізнес-лідерів у варшавських ресторанах у 2013 і 2014 роках.

Розмови були опубліковані в польських журналах у 2014 році. Незабаром після цього Туск покинув Польщу, але публікація викликала скандал, який сприяв поразці центристського проєвропейського уряду на чолі з його «Громадянською платформою» у 2015 році. На її його місце була обрана нинішня консервативна правляча партія.

Тоді Польща імпортувала великі обсяги вугілля з росії, і Туск намагався боротися з цим. Після того, як «Громадянська платформа» втратила владу у 2015 році, імпорт вугілля з росії до Польщі збільшився, але припинився після повномасштабного вторгнення росії до України минулого року.

Додамо

Прокурорське розслідування проводиться напередодні цьогорічних виборів. Опитування показують, що правляча партія «Право та справедливість» лідирують в опитуваннях. "Громадянська платформа", центристська партія, яку очолює Туск, є її головним суперником.

Дата виборів ще не призначена, але вони, найімовірніше, відбудуться наприкінці жовтня, а остання можлива дата – 5 листопада.

Правлячі чиновники та державні ЗМІ, зокрема державна телекомпанія TVP, неодноразово зображували Туска у негативному світлі, звинувачуючи його у діях, що суперечать інтересам Польщі.