Польща: прокуратура розпочала розслідування щодо лідера опозиції Туска
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Польська прокуратура розпочала розслідування зловживання владою з боку лідера опозиції Дональда Туска, коли він був прем'єр-міністром десять років тому, крок, який критики правлячої влади називають політично вмотивованим через те, що його було зроблено напередодні виборів, які мають відбутися пізніше цього року. Про це УНН пише посилаючись на АР.
Деталі
У вівторок прокуратура Варшави заявила, що почала розслідування від імені польського бізнесмена Марека Фаленти, який стверджує, що Туск зловживав своїми повноваженнями, розслідуючи його бізнес і змушуючи його припинити імпорт вугілля з росії.
Окружна прокуратура Варшави заявила, що метою судового розгляду є «перевірка обставин, зазначених у повідомленні про правопорушення».
Фалента стверджував, що Туск зловжив своїми повноваженнями, замовивши перевірку компанії, яка імпортувала російське вугілля до Польщі.
«На думку сторони, що повідомляє, злочин полягав у перевищенні посадових повноважень у зв'язку з втручанням у справи комерційної юридичної особи та примусу її до припинення діяльності», — заявила прессекретар окружної прокуратури у Варшаві Олександра Скшинярз, - йдеться у повідомленні.
Вона сказала, що на цьому етапі офіс не планує допитувати Туска.
Бізнесмена Марека Фаленту визнали винним і засудили до 2,5 років ув'язнення за організацію таємного запису приватних розмов політичних і бізнес-лідерів у варшавських ресторанах у 2013 і 2014 роках.
Розмови були опубліковані в польських журналах у 2014 році. Незабаром після цього Туск покинув Польщу, але публікація викликала скандал, який сприяв поразці центристського проєвропейського уряду на чолі з його «Громадянською платформою» у 2015 році. На її його місце була обрана нинішня консервативна правляча партія.
Тоді Польща імпортувала великі обсяги вугілля з росії, і Туск намагався боротися з цим. Після того, як «Громадянська платформа» втратила владу у 2015 році, імпорт вугілля з росії до Польщі збільшився, але припинився після повномасштабного вторгнення росії до України минулого року.
Додамо
Прокурорське розслідування проводиться напередодні цьогорічних виборів. Опитування показують, що правляча партія «Право та справедливість» лідирують в опитуваннях. "Громадянська платформа", центристська партія, яку очолює Туск, є її головним суперником.
Дата виборів ще не призначена, але вони, найімовірніше, відбудуться наприкінці жовтня, а остання можлива дата – 5 листопада.
Правлячі чиновники та державні ЗМІ, зокрема державна телекомпанія TVP, неодноразово зображували Туска у негативному світлі, звинувачуючи його у діях, що суперечать інтересам Польщі.