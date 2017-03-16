Киевлянин убил мать и два месяца прожил с ее телом

Местные жители пожаловались участковым офицерам полиции Голосеевского района о том, что из квартиры их соседа на ул. Академика Заболотного слышен неприятный запах. Кроме того, граждане сообщили, что некоторое время не видели 71-летнюю жительницу дома.

Сначала сын пропавшей пенсионерки отказывался общаться с участковыми офицерами и не открывал дверь. Но полицейским удалось уговорить и разговорить человека. Тогда он признался, что его мать умерла.

Полиция обнаружила в квартирв тело пенсионерки, оно находилось на кровати под несколькими одеялами в другой комнате, дверь в которую была плотно закрыта и заклеена клейкой лентой. Судебно-медицинский эксперт в ходе предварительного обследования установил, что на теле женщины есть ранения головы.

Во время этих событий 30-летний сын умершей признался, что мать все время его ругала за то, что он не работал, употреблял наркотики и требовал у нее деньги. Около двух месяцев назад во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину молотком по голове, а затем задушил поясом. Тело накрыл и «запечатал» двери в комнату.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. В рамках уголовного производства вещественные доказательства, среди которых и изъятый молоток, направлены на экспертизы.

Наркозависимый киевлянин задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и объявления подозрения, ему грозит до 15 лет заключения.

Как сообщал УНН, полиция открыла дело по нападению на сельского голову и убийства его жены.