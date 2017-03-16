Киевлянин убил мать и два месяца прожил с ее телом

ukru
08:46 • 35794 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 98576 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 115600 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 130771 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138589 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 129616 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 120860 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106845 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107765 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103998 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 108025 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 105784 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 109301 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 114245 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 111635 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 141390 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 176425 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 184464 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 180218 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 178942 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 123928 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 133002 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 138867 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 138251 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 142290 просмотра
Актуальное
Киевлянин убил мать и два месяца прожил с ее телом

Киевлянин убил мать и два месяца прожил с ее телом

Киев • УНН

 • 13918 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Участковые офицеры задержали киевлянина, который убил мать и два месяца прожил с телом в квартире. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Местные жители пожаловались участковым офицерам полиции Голосеевского района о том, что из квартиры их соседа на ул. Академика Заболотного слышен неприятный запах. Кроме того, граждане сообщили, что некоторое время не видели 71-летнюю жительницу дома.

Сначала сын пропавшей пенсионерки отказывался общаться с участковыми офицерами и не открывал дверь. Но полицейским удалось уговорить и разговорить человека. Тогда он признался, что его мать умерла.

Полиция обнаружила в квартирв тело пенсионерки, оно находилось на кровати под несколькими одеялами в другой комнате, дверь в которую была плотно закрыта и заклеена клейкой лентой. Судебно-медицинский эксперт в ходе предварительного обследования установил, что на теле женщины есть ранения головы.

Во время этих событий 30-летний сын умершей признался, что мать все время его ругала за то, что он не работал, употреблял наркотики и требовал у нее деньги. Около двух месяцев назад во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину молотком по голове, а затем задушил поясом. Тело накрыл и «запечатал» двери в комнату.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. В рамках уголовного производства вещественные доказательства, среди которых и изъятый молоток, направлены на экспертизы.

Наркозависимый киевлянин задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и объявления подозрения, ему грозит до 15 лет заключения.

Как сообщал УНН, полиция открыла дело по нападению на сельского голову и убийства его жены.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы