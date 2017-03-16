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Киянин вбив матір і два місяці прожив із її тілом

Киянин вбив матір і два місяці прожив із її тілом

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Дільничні офіцери затримали киянина, який вбив матір і два місяці прожив із тілом у квартирі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Місцеві жителі поскаржилися дільничним офіцерам поліції Голосіївського району про те, що із квартири їх сусіда на вул. Академіка Заболотного чути неприємний запах. Крім того, громадяни повідомили, що деякий час не бачили 71-річну мешканку оселі.

Спочатку син зниклої пенсіонерки відмовлявся спілкуватися з дільничними офіцерами і не відчиняв двері. Але поліцейським вдалося вмовити і розговорити чоловіка. Тоді він зізнався, що його мати померла.

Поліція виявила в квартирв тіло пенсіонерки, воно знаходилося на ліжку під кількома ковдрами в іншій кімнаті, двері в яку були щільно зачинені і заклеєні клейкою стрічкою. Судово-медичний експерт під час попереднього обстеження встановив, що на тілі жінки є поранення голови.

Під час цих подій 30-річний син померлої зізнався, що мати весь час його лаяла за те, що він не працював, вживав наркотики і вимагав у неї гроші. Близько двох місяців тому під час сварки чоловік кілька разів вдарив жінку молотком по голові, а потім придушив паском. Тіло накрив і «запечатав» двері у кімнату.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ст.115 (Умисне вбивство) КК України. У рамках кримінального провадження речові докази, серед яких і вилучений молоток, направлені на експертизи.

Наркозалежний киянин затриманий, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення підозри, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомляв УНН, поліція відкрила справу щодо нападу на сільського голову та убивства його дружини.

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