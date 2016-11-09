Полиция задержала группу лиц, подозреваемых в похищении женщины в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Полтавской области полицейские задержали группу лиц, которые похитили 52-летнюю женщину и требовали выкуп за ее освобождение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Полтавской области.
В Семеновское отделение полиции поступила информация от 23-летней жительницы района. Заявительница сообщила, что в ее дом зашли двое мужчин и женщина, представившись работниками "Полтаваоблэнерго". Указанные лица начали требовать деньги, а затем вынесли из дома бытовые приборы и загрузили их в микроавтобус. После этого заставили 52-летнюю женщину сесть с ними в автомобиль и вместе с ней поехали в неизвестном направлении.
Полицейские установили местонахождение злоумышленников и женщины, которую они держали в неволе. Пострадавшую правонарушители удерживали в соседнем районе в салоне легкового автомобиля. Во время проведения специальной операции женщину освободили, а подозреваемых задержали.
Задержанными оказались двое мужчин в возрасте 62 и 37 лет и 35-летняя женщина.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.186 (грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинивший значительный ущерб потерпевшему) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.