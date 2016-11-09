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Поліція затримала групу осіб, підозрюваних у викраденні жінки на Полтавщині

Поліція затримала групу осіб, підозрюваних у викраденні жінки на Полтавщині

Київ • УНН

 • 7506 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Полтавщині поліцейські затримали групу осіб, які викрали 52-річну жінку та вимагали викуп за її звільнення. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Полтавської області.

До Семенівського відділення поліції надійшла інформація від 23-річної жительки району. Заявниця повідомила, що до її будинку зайшли двоє чоловіків та жінка, представившись працівниками “Полтаваобленерго”. Вказані особи почали вимагати гроші, а потім винесли з дому побутові прилади та завантажили їх у мікроавтобус. Після цього змусили 52-річну жінку сісти з ними в автомобіль та разом з нею поїхали в невідомому напрямку.

Поліцейські встановили місце перебування зловмисників та особи, яку вони тримали в неволі. Постраждалу правопорушники утримували в сусідньому районі в салоні легкового автомобіля. Під час проведення спеціальної операції жінку звільнено, а підозрюваних затримано.

Затриманими виявилися двоє чоловіків віком 62 і 37 років та 35-річна жінка.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.186 (грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому) та ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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