Поліція затримала групу осіб, підозрюваних у викраденні жінки на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Полтавщині поліцейські затримали групу осіб, які викрали 52-річну жінку та вимагали викуп за її звільнення. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Полтавської області.
До Семенівського відділення поліції надійшла інформація від 23-річної жительки району. Заявниця повідомила, що до її будинку зайшли двоє чоловіків та жінка, представившись працівниками “Полтаваобленерго”. Вказані особи почали вимагати гроші, а потім винесли з дому побутові прилади та завантажили їх у мікроавтобус. Після цього змусили 52-річну жінку сісти з ними в автомобіль та разом з нею поїхали в невідомому напрямку.
Поліцейські встановили місце перебування зловмисників та особи, яку вони тримали в неволі. Постраждалу правопорушники утримували в сусідньому районі в салоні легкового автомобіля. Під час проведення спеціальної операції жінку звільнено, а підозрюваних затримано.
Затриманими виявилися двоє чоловіків віком 62 і 37 років та 35-річна жінка.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.186 (грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому) та ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини за попередньою змовою групою осіб) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.