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Полиция задержала мужчину, который в Одессе убил женщину и ее дочь

Полиция задержала мужчину, который в Одессе убил женщину и ее дочь

Киев • УНН

 • 8419 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который в Одессе, из корыстных побуждений, убил 42-летнюю женщину и ее 19-летнюю дочь. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Так, в 12:42 в полицию поступило сообщение от одесситки, что по месту жительства в квартире по улице Марсельской она обнаружила трупы своей дочери и внучки с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия правоохранители обнаружили на телах погибших телесные повреждения в виде многочисленных колото-резаных ран шеи и туловища. Согласно выводам врачей, их смерть наступила в результате острого кровотечения, ранения сосудов шеи, легких, аорты.
По данному факту было начато уголовное производство.

За несколько дней правоохранители задержали мужчину по подозрению в совершении указанного преступления. Им оказался местный житель, 1978 года рождения.

Правоохранители установили, что мужчина был знаком со старшей из погибших женщин. Неоднократно бывая у нее дома, он заметил бытовую технику и другие ценные вещи, которыми решил завладеть. Чтобы реализовать свой замысел и незаметно скрыться с места происшествия, злоумышленник решил действовать ночью. С этой целью он пришел в квартиру потерпевшей. В это время женщина была дома со своей дочерью. Она сама открыла ему дверь и впустила в помещение. Понимая, что не сможет избежать сопротивления и беспрепятственно завладеть имуществом, мужчина взял на кухне нож и начал наносить хозяйке удары по различным частям тела. На крики женщины вышла ее дочь, которая также получила аналогичные повреждения. Мать попыталась выбежать из квартиры и позвать на помощь, однако гораздо сильнее нее нападавший догнал ее и нанес смертельный удар в шею. Затем мужчина забрал из квартиры 1200 долларов, 400 евро, золотые украшения, фотоаппарат, мобильный телефон, три планшеты, фотообъектив, женскую куртку и прочее. После чего закрыл входную дверь на ключ и с места происшествия скрылся.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по пунктам 1, 6 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

За лишение жизни двух человек из корыстных побуждений ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

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