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Поліція затримала чоловіка, який в Одесі вбив жінку та її доньку

Поліція затримала чоловіка, який в Одесі вбив жінку та її доньку

Київ • УНН

 • 8419 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, який в Одесі, з корисливих мотивів, вбив 42-річну жінку та її 19-річну доньку. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Так, о 12:42 до поліції надійшло повідомлення від одеситки, що за місцем проживання в квартирі по вулиці Марсельській вона виявила трупи своєї доньки та онуки з ознаками насильницької смерті.

На місці події, правоохоронці виявили на тілах загиблих тілесні ушкодження у вигляді численних колото-різаних ран шиї та тулуба. Згідно з висновками лікарів, їхня смерть наступила в результаті гострої кровотечі, поранень судин шиї, легенів, аорти.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження.

За декілька днів, правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у вчиненні вказаного злочину. Ним виявився місцевий житель, 1978 року народження.

Правоохоронці встановили, що чоловік був знайомий старшої із загиблих жінок. Неодноразово буваючи у неї вдома, він запримітив побутову техніку та інші цінні речі, якими вирішив заволодіти. Аби реалізувати свій задум та непомітно зникнути з місця події, зловмисник вирішив діяти вночі. З цією метою він прийшов у квартиру потерпілої. У цей час жінка була вдома зі своєю донькою. Вона сама відчинила йому двері і впустила у приміщення. Розуміючи, що не зможе уникнути опору та безперешкодно заволодіти майном, чоловік взяв на кухні ніж і почав наносити господині удари по різних частинах тіла. На крики жінки вийшла її донька, яка також отримала аналогічні ушкодження. Мати спробувала вибігти з квартири і покликати на допомогу, проте набагато сильніший за неї нападник наздогнав її і наніс смертельний удар у шию. Потім чоловік забрав з квартири 1200 доларів , 400 євро, золоті прикраси, фотоапарат, мобільний телефон, три планшети, фотооб’єктив, жіночу куртку та інше. Після чого закрив вхідні двері на ключ і з місця події втік.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за пунктами 1, 6 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За позбавлення життя двох осіб з корисливих мотивів йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.

 

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