Полиция применила перечный газ для разгона протестующих в Гонконге

"Правоохранительные органы применили в Гонконге перечный газ для разгона тысяч протестующих, которые выступили в поддержку двух молодых оппозиционных политиков, которые ведут борьбу за независимость специального административного района от материкового Китая", - говорится в повидомленнни.

Численность митингующих достигала 13 000. Многие митингующие одели очки и защитные маски и раскрыли зонтики, чтобы уберечься от перцового газа. При этом часть демонстрантов перекрыла подъезды в полицейский участок. Некоторые из митингующих бросали в полицейских бутылки с водой.

"Правительство Китая уничтожает правовую независимость Гонконга. Оно пытается контролировать наше мнение. Даже те, кто против независимости, вышли на эту акцию протеста", - сказал один из участников акции.

Как сообщал УНН, в Стамбуле турецкая полиция использовала слезоточивый газ и водометы для разгона митингующих.