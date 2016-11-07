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Полиция применила перечный газ для разгона протестующих в Гонконге

Полиция применила перечный газ для разгона протестующих в Гонконге

Киев • УНН

 • 8728 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Полиция Гонконга с помощью спецсредств разогнала тысячи демонстрантов, выступивших в поддержку двух оппозиционных политиков, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

"Правоохранительные органы применили в Гонконге перечный газ для разгона тысяч протестующих, которые выступили в поддержку двух молодых оппозиционных политиков, которые ведут борьбу за независимость специального административного района от материкового Китая", - говорится в повидомленнни.

Численность митингующих достигала 13 000. Многие митингующие одели очки и защитные маски и раскрыли зонтики, чтобы уберечься от перцового газа. При этом часть демонстрантов перекрыла подъезды в полицейский участок. Некоторые из митингующих бросали в полицейских бутылки с водой.

"Правительство Китая уничтожает правовую независимость Гонконга. Оно пытается контролировать наше мнение. Даже те, кто против независимости, вышли на эту акцию протеста", - сказал один из участников акции.

Как сообщал УНН, в Стамбуле турецкая полиция использовала слезоточивый газ и водометы для разгона митингующих.

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