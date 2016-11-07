Поліція застосувала перцевий газ для розгону протестувальників в Гонконзі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Поліція Гонконгу за допомогою спецзасобів розігнала тисячі демонстрантів, які виступили на підтримку двох опозиційних політиків, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Правоохоронні органи застосували в Гонконзі перцевий газ для розгону тисяч протестувальників, які виступили на підтримку двох молодих опозиційних політиків, які ведуть боротьбу за незалежність спеціального адміністративного району від материкового Китаю”, — йдеться в повідомленнні.
Чисельність мітингувальників сягала 13 тисяч. Багато мінтигувальників одягли окуляри та захисні маски і розкрили парасольки, щоб уберегтися від перцевого газу. При цьому частина демонстрантів перекрила під’їзди до поліцейської дільниці. Деякі з мітингувальників кидали в поліцейських пляшки пляшки з водою.
Уряд Китаю знищує правову незалежність Гонконгу. Він робить спроби контролювати нашу думку. Навіть ті, хто проти незалежності, вийшли на цю акцію протесту", — сказав один з учасників акції.
Як повідомляв УНН, у Стамбулі турецька поліція використовувала сльозогінний газ і водомети для розгону мітингувальників.